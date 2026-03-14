La Caussenarde Sainte-Eulalie-de-Cernon
La Caussenarde Sainte-Eulalie-de-Cernon dimanche 7 juin 2026.
La Caussenarde
Sainte-Eulalie-de-Cernon Aveyron
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Participation
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-07
fin : 2026-06-07
Date(s) :
2026-06-07
L’association FFRandonnée Lo Bartas propose une randonnée de 2 boucles de 10 et 15 km qui peuvent être cumulées soit 25 km.
Parcours 1 Le puech de Mus (Haut lieu archéologique), visite de la cité templière et hospitalière. 9km et 450m de déniv+
Parcours 2 : Visite de la cité, la Baraque, village médiéval (ruines), Mas Razal. 10km et 400m de déniv+
Possibilité d’effectuer les parcours en marche nordique, repas tiré du sac (apportez votre gobelet).
Départ de 9h à 10h depuis la salle des fêtes café et fouace offert 5 .
Sainte-Eulalie-de-Cernon 12230 Aveyron Occitanie +33 7 81 42 00 86
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English :
The FFRandonnée Lo Bartas association is offering a hike of 2 loops of 10 and 15 km, which can be combined for a total of 25 km.
L’événement La Caussenarde Sainte-Eulalie-de-Cernon a été mis à jour le 2026-03-10 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)