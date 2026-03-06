La Cavalcade de Printemps

Limoges Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

La traditionnelle Cavalcade de printemps fait son grand retour. Chars décorés et groupes musicaux animeront le centre-ville de Limoges dans une ambiance festive et colorée. Un rendez-vous incontournable pour petits et grands!

Détails du parcours et des animations à venir. .

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cavalcade de Printemps

L’événement La Cavalcade de Printemps Limoges a été mis à jour le 2026-03-04 par OT Limoges Métropole