La Cavalcade Montivillonne 2026

Cour Saint-Philibert Montivilliers Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 19:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

La Cavalcade de Montivilliers est une course trail semi-urbain de 6 km (une boucle) ou 12km (deux boucles) individuelle ou par équipe de deux.

Une épreuve de course à pied mêlant ville et campagne

À partir de 15 ans

Lampe frontale conseillée

Passeport Prévention Santé obligatoire

Réservation obligatoire .

Cour Saint-Philibert Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cavalcade Montivillonne 2026

L’événement La Cavalcade Montivillonne 2026 Montivilliers a été mis à jour le 2026-02-18 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie