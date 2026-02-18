La Cavalcade Montivillonne 2026 Montivilliers
Cour Saint-Philibert Montivilliers Seine-Maritime
Début : 2026-04-03 19:00:00
2026-04-03
La Cavalcade de Montivilliers est une course trail semi-urbain de 6 km (une boucle) ou 12km (deux boucles) individuelle ou par équipe de deux.
Une épreuve de course à pied mêlant ville et campagne
À partir de 15 ans
Lampe frontale conseillée
Passeport Prévention Santé obligatoire
Réservation obligatoire .
Cour Saint-Philibert Montivilliers 76290 Seine-Maritime Normandie
