La Cave Cadillac fête les vendanges La Cave Cadillac Cadillac-sur-Garonne

La Cave Cadillac fête les vendanges

La Cave Cadillac 24 rue du Général de Gaulle Cadillac-sur-Garonne Gironde

Venez nous rejoindre pour cette soirée très spéciale le Samedi 4 Octobre

Ce qui vous attend lors de cette soirée festive

➡️ 8 vignerons locaux

➡️ + de 40 vins à déguster

➡️ Le chef privé Lucas Cramaix cuisine pour vous !

➡️ Des plats créés spécialement pour l’événement avec des produits frais des commerçants locaux

➡️ Un DJ aux vinyles

➡️ Des grandes tablées dans toute la rue

➡️ Une ambiance vendange créée pour la soirée

️ Cuisine

Vous pourrez vous restaurer de 17h à 22h30

Vous commandez directement à la caisse et les plats seront à récupérer devant les cuisines à l’aide de votre ticket, vous pourrez ensuite vous installer où vous le désirez !

Ambiance guinguette .

La Cave Cadillac 24 rue du Général de Gaulle Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 66 04 info@lacavecadillac.com

