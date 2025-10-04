La Cave Cadillac fête les vendanges La Cave Cadillac Cadillac-sur-Garonne
La Cave Cadillac fête les vendanges La Cave Cadillac Cadillac-sur-Garonne samedi 4 octobre 2025.
La Cave Cadillac fête les vendanges
La Cave Cadillac 24 rue du Général de Gaulle Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-04
fin : 2025-10-04
Date(s) :
2025-10-04
Venez nous rejoindre pour cette soirée très spéciale le Samedi 4 Octobre
Ce qui vous attend lors de cette soirée festive
➡️ 8 vignerons locaux
➡️ + de 40 vins à déguster
➡️ Le chef privé Lucas Cramaix cuisine pour vous !
➡️ Des plats créés spécialement pour l’événement avec des produits frais des commerçants locaux
➡️ Un DJ aux vinyles
➡️ Des grandes tablées dans toute la rue
➡️ Une ambiance vendange créée pour la soirée
️ Cuisine
Vous pourrez vous restaurer de 17h à 22h30
Vous commandez directement à la caisse et les plats seront à récupérer devant les cuisines à l’aide de votre ticket, vous pourrez ensuite vous installer où vous le désirez !
Ambiance guinguette .
La Cave Cadillac 24 rue du Général de Gaulle Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 57 98 66 04 info@lacavecadillac.com
English : La Cave Cadillac fête les vendanges
German :
Italiano :
Espanol : La Cave Cadillac fête les vendanges
L’événement La Cave Cadillac fête les vendanges Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2025-09-17 par La Gironde du Sud