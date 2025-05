La Cave de Monsieur et Madame – Chartres, 4 juin 2025 07:00, Chartres.

Eure-et-Loir

La Cave de Monsieur et Madame 22 Place des Épars Chartres Eure-et-Loir

Début : 2025-06-04

fin : 2025-06-04

2025-06-04

La Cave de Monsieur & Madame revient au Georges ! Apportez vos propres bouteilles pour les accorder au menu gastronomique du chef Thomas Parnaud. Une soirée unique où sommeliers et haute cuisine se rencontrent autour de vos crus préférés. Places limitées, sur réservation.

Le restaurant ouvre exceptionnellement ses portes aux amateurs de vin pour une soirée inédite. Le concept ? Vous apportez vos propres bouteilles, les sommeliers vous accompagnent pour créer les accords parfaits avec le menu raffiné imaginé par le chef Thomas Parnaud. Un moment privilégié pour sublimer vos crus favoris dans un cadre gastronomique d’exception. Que vous soyez œnophile passionné ou simple curieux, cette soirée est l’occasion idéale de partager vos découvertes, d’échanger avec des experts et de vivre une expérience sensorielle sur mesure. Un rendez-vous rare et convivial, à ne pas manquer. .

22 Place des Épars

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 18 15 15

English :

La Cave de Monsieur & Madame returns to Le Georges! Bring your own bottles to match chef Thomas Parnaud’s gourmet menu. A unique evening where sommeliers and haute cuisine meet over your favorite vintages. Limited seating, reservation required.

German :

La Cave de Monsieur & Madame kehrt ins Le Georges zurück! Bringen Sie Ihre eigenen Flaschen mit, um sie auf das gastronomische Menü des Küchenchefs Thomas Parnaud abzustimmen. Ein einzigartiger Abend, an dem sich Sommeliers und Haute Cuisine rund um Ihre Lieblingsweine treffen. Begrenzte Plätze, Reservierung erforderlich.

Italiano :

La Cave de Monsieur & Madame torna al Georges! Portate le vostre bottiglie da abbinare al menu gourmet dello chef Thomas Parnaud. Una serata unica in cui sommelier e alta cucina si uniscono per gustare i vostri vini preferiti. I posti sono limitati, si prega di prenotare in anticipo.

Espanol :

La Cave de Monsieur & Madame vuelve al Georges Traiga sus propias botellas para combinarlas con el menú gourmet del chef Thomas Parnaud. Una velada única en la que sumilleres y alta cocina se unen para disfrutar de sus vinos favoritos. Las plazas son limitadas, reserve con antelación.

