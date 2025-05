La Cave des Tontons souffle sa première bougie ! – La Cave des Tontons Le Barp, 16 mai 2025 07:00, Le Barp.

Gironde

La Cave des Tontons souffle sa première bougie ! La Cave des Tontons Avenue du Médoc Le Barp Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-16

fin : 2025-05-16

Date(s) :

2025-05-16

LA CAVE DES TONTONS

La Cave des Tontons fête sa 1ère bougie, et vous êtes tous invités ! Dès 12h, régalez-vous avec la cuisine sud-américaine maison du food truck Lou Tacos. Puis, à 19h, place à la fête brasero, concert live, structure gonflable et une ambiance conviviale garantie. Une journée gourmande et festive à ne pas manquer !

lacavedestontons@groupriv.com

06 61 94 45 02 .

La Cave des Tontons Avenue du Médoc

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 94 45 02 lacavedestontons@groupriv.com

English : La Cave des Tontons souffle sa première bougie !

German : La Cave des Tontons souffle sa première bougie !

Italiano :

Espanol : La Cave des Tontons souffle sa première bougie !

L’événement La Cave des Tontons souffle sa première bougie ! Le Barp a été mis à jour le 2025-05-12 par OT Val de l’Eyre