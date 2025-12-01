La Caverne du Pont Neuf, imaginée par JR en hommage à Christo et Jeanne-Claude

La Caverne du Pont Neuf, une œuvre d’art temporaire conçue par JR, sera présentée du 6 au 28 juin 2026. L’installation rendra hommage à l’œuvre de Christo et Jeanne-Claude, The Pont Neuf Wrapped, qui a célébré son quarantième anniversaire cette année. Elle offrira aux Parisiens et aux visiteurs une opportunité limitée dans le temps d’expérimenter une ré-imagination éphémère du plus vieux pont de Paris. Le projet sera rendu possible grâce à un partenariat avec le fonds de dotation L’Amicale des Ponts de Paris.

La vision de JR s’inspire des carrières d’où proviennent les pierres du pont et met en valeur les origines de l’architecture historique de Paris. La Caverne du Pont Neuf juxtaposera le brut et le sauvage à l’élégance raffinée de Paris, créant ainsi un dialogue entre le passé et le présent.

Les coulisses de cette installation sont à découvrir dans notre interview de JR.

Un hommage au Pont Neuf Wrapped

Le Pont Neuf Wrapped de Christo et Jeanne-Claude a été proposé pour la première fois par les artistes en 1975. Il aura fallu une décennie de planification technique et de négociations avec les autorités pour qu’elle prenne finalement vie du 22 septembre au 5 octobre 1985. Durant cette période, le pont emblématique avait alors été enveloppé dans 41 800m² de tissu, sécurisé par 13 km de cordes et 12 tonnes de câbles d’acier, grâce à l’aide de 12 ingénieurs et de 300 ouvriers spécialisés.

« J’ai voulu le transformer, faire d’un objet architectural, un objet d’inspiration pour les artistes, un objet d’art tout court », expliquait Christo lors de la réalisation du Pont Neuf Wrapped. « Qu’il devienne pour la première fois une sculpture, mais éphémère ». Au long de ces deux semaines, trois millions de visiteurs avaient découvert le Pont Neuf Wrapped.

40 ans plus tard, JR transforme à nouveau le Pont Neuf

Le Pont Neuf a été achevé en 1607. Il s’agit du premier pont de Paris à ne pas avoir été construit en employant du bois, mais entièrement en calcaires lutétiens, également appelés pierre de Paris. Le calcaire utilisé pour construire ce pont, ainsi que de nombreux bâtiments et monuments de Paris, provenait des carrières du bassin parisien. Ce fut également le premier pont de la ville à être doté de trottoirs pavés, facilitant ainsi la circulation des piétons et la vie urbaine parisienne. Outre son utilisation publique durable, le pont continue d’être célébré pour sa riche histoire et ses vues pittoresques sur la Seine.

Ma vision pour ce projet s’inspire à la fois du passé et du présent de ce pont emblématique. JR,

JR et son équipe, en coordination avec la Fondation Christo et Jeanne-Claude et L’Amicale des Ponts de Paris, ont planifié et travaillé avec le soutien de la Ville de Paris au succès de La Caverne du Pont Neuf. Des études techniques approfondies ont été menées pour obtenir les autorisations nécessaires. Durant toute la durée de sa présentation, La Caverne du Pont Neuf sera accessible gratuitement au public qui pourra la traverser ou passer en dessous, soit en bateau-mouche, soit par les berges de la Seine. L’oeuvre d’art sera financée par du mécénat privé, sans recours à des fonds publics. De plus amples détails seront annoncés en 2026.

Pour JR, La Caverne du Pont Neuf sera le point culminant d’un cycle artistique commencé en 2020, au cours duquel il n’a cessé de s’interroger la déconnexion et l’isolement croissants des citoyens, particulièrement exacerbés par la pandémie et les confinements successifs. C’est dans cet esprit que JR a créé plusieurs trompe-l’oeil, créant des brèches sur les façades de bâtiments emblématiques, à l’instar des oeuvres La Ferita à Florence (2021), Punto de Fuga à Rome (2021) et La Nascita à Milan (2024).

Du samedi 06 juin 2026 au dimanche 28 juin 2026 :

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T02:00:00+02:00

fin : 2026-06-29T01:59:59+02:00

Date(s) :