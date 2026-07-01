Informations pratiques

Cars

La CCAV fait sa soirée d’été

Salle des fêtes Cars Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-30 18:30:00

fin : 2026-07-30

Date(s) :

2026-07-30

La CCAV fait sa soirée d’été Édition n°2

Une soirée conviviale pour soutenir les viticulteurs de Cars.

Cars, le jeudi 30 juillet 2026, la Commission Carsienne des Amis de Verdù (CCAV),

association de jumelage entre les communes de Cars et de Verdù, organise la deuxième

édition de La CCAV fait sa soirée d’été , le jeudi 30 juillet, à partir de 18 h 30, sur la

terrasse de la salle des fêtes de Cars.

Au programme de la soirée

• des dégustations et vente de vins

• assiettes de charcuterie et de fromage, grillades avec frites

• glaces artisanales et locales de Lilly à la vanille

• un orchestre qui animera la soirée en musique

À travers cet événement, la Commission Carsienne des Amis de Verdù souhaite réunir

habitants, visiteurs et amateurs de vin autour des valeurs qui lui sont chères la

convivialité, le partage et le soutien au monde agricole. .

Salle des fêtes Cars 33390 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 33 62 18

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La CCAV fait sa soirée d’été

L’événement La CCAV fait sa soirée d’été Cars a été mis à jour le 2026-07-23 par OT Blaye