LA CEBE FÊTE NOËL Lézignan-la-Cèbe

LA CEBE FÊTE NOËL

2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe Hérault

Début : 2025-12-14

fin : 2025-12-14

2025-12-14

Ho ! Ho ! Ho ! Le jour J approche à grands pas…. Cochez le 14 Décembre sur vos agendas….c’est à Lézignan la Cèbe que ça se passe !

La Cèbe fête Noël !

Au programme de cette journée festive sous le regard du Père Noël

– Balades en calèche et en poney

– Jeux gonflables

– A partir de 16h le Père Noël sera parmi nous

– Tombola

– Concours de pulls de Noël et de lancer de pantoufles

Restauration et gourmandises sur place pour le plus grand plaisirs des petits et grands gourmands !

2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie

English :

Ho! Ho! Ho! D-Day is fast approaching…. Mark December 17 in your diaries….it’s happening in Lézignan la Cèbe!

