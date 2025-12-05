LA CEBE FÊTE NOËL Lézignan-la-Cèbe

LA CEBE FÊTE NOËL

Ho ! Ho ! Ho ! Le jour J approche à grands pas…. Cochez le 14 Décembre sur vos agendas….c’est à Lézignan la Cèbe que ça se passe !
La Cèbe fête Noël !

Au programme de cette journée festive sous le regard du Père Noël
– Balades en calèche et en poney
– Jeux gonflables
– A partir de 16h le Père Noël sera parmi nous
– Tombola
– Concours de pulls de Noël et de lancer de pantoufles

Restauration et gourmandises sur place pour le plus grand plaisirs des petits et grands gourmands !

#NOEL2025
#MARCHEDENOEL2025   .

2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 68 

English :

Ho! Ho! Ho! D-Day is fast approaching…. Mark December 17 in your diaries….it’s happening in Lézignan la Cèbe!

