LA CEBE FÊTE NOËL Lézignan-la-Cèbe dimanche 14 décembre 2025.
2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe Hérault
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
2025-12-14
Ho ! Ho ! Ho ! Le jour J approche à grands pas…. Cochez le 14 Décembre sur vos agendas….c’est à Lézignan la Cèbe que ça se passe !
La Cèbe fête Noël !
Au programme de cette journée festive sous le regard du Père Noël
– Balades en calèche et en poney
– Jeux gonflables
– A partir de 16h le Père Noël sera parmi nous
– Tombola
– Concours de pulls de Noël et de lancer de pantoufles
Restauration et gourmandises sur place pour le plus grand plaisirs des petits et grands gourmands !
#NOEL2025
#MARCHEDENOEL2025 .
2 Avenue de la Gare Lézignan-la-Cèbe 34120 Hérault Occitanie +33 4 67 98 13 68
English :
Ho! Ho! Ho! D-Day is fast approaching…. Mark December 17 in your diaries….it’s happening in Lézignan la Cèbe!
