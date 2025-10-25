La Cémuhienne Touho

La Cémuhienne Touho samedi 25 octobre 2025.

La Cémuhienne

Marché communal de Touho Touho Nouvelle-Calédonie

La Cémuhiènne 2025 Touho, 25 octobre

Marche solidaire contre le cancer du sein, ventes, animations & sensibilisation. Dress code rose ou blanc.

50 % des bénéfices reversés à la Ligue contre le cancer. Ensemble, faisons la différence !

Marché communal de Touho Touho 98831 Nouvelle-Calédonie Collectivités d’outre-mer +687 42.88.07

English :

Cémuhiènne 2025? Touho, October 25

Walk in solidarity against breast cancer, sales, events & awareness-raising. Dress code: pink or white.

50% of profits donated to the Ligue contre le cancer. Together, let’s make a difference!

German :

Cemuhienne 2025 ? Touho, 25. Oktober

Solidarischer Marsch gegen Brustkrebs, Verkauf, Animationen & Sensibilisierung. Dresscode: rosa oder weiß.

50 % der Gewinne gehen an die Krebsliga. Gemeinsam den Unterschied machen!

Italiano :

Cémuhiènne 2025? Touho, 25 ottobre

Camminata di solidarietà contro il cancro al seno, con vendite, eventi e sensibilizzazione. Dress code: rosa o bianco.

il 50% dei profitti sarà devoluto alla Ligue contre le cancer. Insieme, possiamo fare la differenza!

Espanol :

¿Cémuhiènne 2025? Touho, 25 de octubre

Marcha solidaria contra el cáncer de mama, con ventas, actos y sensibilización. Código de vestimenta: rosa o blanco.

50% de los beneficios donados a la Ligue contre le cancer. ¡Juntos podemos marcar la diferencia!

