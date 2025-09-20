La Centrale thermique de Cordemais Cordemais

Route de la Fontaine Neuve Cordemais Loire-Atlantique

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 12:00:00

2025-09-20 2025-09-21

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, la Centrale de Cordemais ouvre ses portes au grand public. A travers une visite guidée gratuite de 2h00, partez à la découverte des installations industrielles de la Centrale de Cordemais. Parcourez la centrale et découvrez en plus sur son fonctionnement. Turbo-alternateurs, broyeurs, chaudières et salle de commande n'auront plus de secret pour vous.

Chaque visiteur devra présenter une pièce d'identité en cours de validité. Tenue couvrante (bras et jambes) obligatoire. La visite est déconseillée aux personnes ayant des soucis de mobilité ou sujette au vertige. A partir de 12 ans.

Inscriptions uniquement en ligne via le lien https://www.edf.fr/groupe-edf/visiter-edf/733/events .

visite-cordemais@edf.fr

