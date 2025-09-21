La céramique dans le centre-ville L’Atelier, Jardins de l’abbaye Argenteuil

La céramique dans le centre-ville L’Atelier, Jardins de l’abbaye Argenteuil dimanche 21 septembre 2025.

La céramique dans le centre-ville Dimanche 21 septembre, 11h30 L’Atelier, Jardins de l’abbaye Val-d’Oise

nombre de place limitées à 20 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:30:00 – 2025-09-21T12:30:00

Partez à la découverte d’un patrimoine discret mais fascinant : la céramique décorative dans l’architecture argenteuillaise. Cette visite vous entraîne du XIXe siècle à l’après-guerre au travers des façades en grès flammé, mosaïques colorées ou encore briques vernisées. Des bains-douches à l’Hôtel des postes, explorez l’inventivité des architectes et la richesse ornementale d’un matériau oublié.

Rendez-vous au point d’accueil de l’atelier 15 minutes avant le début de la visite.

L’Atelier, Jardins de l’abbaye 19 Rue Notre Dame, 95100 Argenteuil, France Argenteuil 95100 Val-d’Oise Île-de-France 0134234534 https://www.argenteuil.fr/fr/latelier-jardins-de-labbaye L’Atelier est un ancien bâtiment industriel des établissements Debet et Kornberger installés de 1916 à 1985 sur les vestiges de l’abbaye Notre-Dame. De cet ensemble industriel composé à l’origine d’ateliers de petite mécanique et de deux bâtiments administratifs, seul un bâtiment est conservé. Celui-ci fait l’objet d’un rénovation complète en 2014 dans le cadre du réaménagement des jardins de l’abbaye. Aujourd’hui espace dédié à la culture et au patrimoine, la Ville d’Argenteuil y propose une programmation pluridisciplinaire mettant en lumière les collections du musée et des archives municipales mais également les arts visuels et la musique. En voiture : Autoroute A86, A15, sortie Argenteuil centre. Se garer : places disponibles au parking Vinci, rue Paul-Vaillant-Couturier. (45 minutes gratuites du lundi au samedi, et 30 minutes gratuites le dimanche). En train: Départ gare Saint-Lazare, arrêt Argenteuil (10 minutes si train direct). L’Atelier est situé à 15 min. à pied de la gare (suivre les rues Foch, des Gobelins et Notre-Dame). En bus : Lignes 2/4/9/8/140/340 à proximité.

Circuit commenté « La céramique dans le centre-ville »

Mairie d’Argenteuil