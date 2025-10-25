La Céramique en fête ! Salons de l’Hôtel de ville Sochaux
Début : 2025-10-25 14:00:00
fin : 2025-10-26 19:00:00
2025-10-25
La Céramique en fête est un grand marché de potiers et de céramistes présentés dans un lieu emblématique de la ville de Sochaux !
Ce marché est l’occasion de faire connaissance avec un métier historique, qui a permis aux hommes de mettre leurs aliments dans des ustensiles en terre.
Entrée libre & Tombola .
Salons de l’Hôtel de ville Rue de l’Hôtel de Ville Sochaux 25600 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 94 16 34 domi.laporte@sfr.fr
