La cérémonie du regard Musée de Tessé Le Mans

La cérémonie du regard

Musée de Tessé 2 Avenue de Paderborn Le Mans Sarthe

La cérémonie du regard est un format de médiation qui engage l’attention, le corps, et la sensibilité du visiteur.

Prendre en considération le corps du visiteur dans son entier, s’attacher à son confort, le rendre actif par des déplacements et des postures spécifiques qui enrichissent sa vision, voilà des leviers efficaces pour revivifier la relation à l’art des visiteurs. Il s’agit d’encourager le visiteur à devenir un visit’acteur face aux collections du musée de Tessé.

English :

The ceremony of the gaze is a mediation format that engages the visitor?s attention, body and sensibility.

