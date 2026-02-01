La Cérisienne

Rue de Bel air Cerisé Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-22 09:00:00

fin : 2026-02-22 11:00:00

Date(s) :

2026-02-22

L’édition 2026 de la course La Ceriséenne aura lieu dimanche 22 février, une parfaite mise en jambes pour la saison des courses à pied.

L’association Sport et Loisirs Section course à pied de Cerisé organise le dimanche 22 février 2026 sa 9e édition de La Ceriséenne.

Au programme une marche, des courses enfant, une course de 6 km et 12 km.

La Ceriséenne ouvre chaque année la saison des courses Route et chemin dans l’Orne. Cela fait d’elle l’entraînement idéal notamment pour Alençon La Croix Médavy.

9h randonnée solidaire Un Geste Un Rêve Un Sourire

9h15 course maternelle et CP

9h25 course collège

9h30 course primaire

10h30 courses 6 km et 12 km

Informations et parcours www.laceriseenne.fr

Inscriptions en ligne .

Rue de Bel air Cerisé 61000 Orne Normandie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Cérisienne

L’événement La Cérisienne Cerisé a été mis à jour le 2026-02-04 par OT CUA ALENCON