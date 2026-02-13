La Cervelle est sous le Chapeau Auvers-le-Hamon

La Cervelle est sous le Chapeau

Salle des fêtes Auvers-le-Hamon Sarthe

Tarif : 6 – 6 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-27 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05

Francis Petipois, minable tueur à gages, se voit confier sa première mission, celle de terroriser la personne dont… la cervelle est sous le chapeau…

Son énigmatique commanditaire ne voulant pas divulguer de nom par téléphone, l’a invité à se rendre au 9 de la rue des mauves, muni de cet indice, afin de rencontrer le futur traumatisé. Tout irait pour le mieux si, à l’adresse indiquée, six personnes ne se préparaient joyeusement à un barbecue… toutes coiffées d’un chapeau différent… .

Salle des fêtes Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 92 59 76

English :

Francis Petipois, a miserable hitman, is given his first assignment, to terrorize the person whose? brains are under his hat?

