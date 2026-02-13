La Cervelle est sous le Chapeau Auvers-le-Hamon
La Cervelle est sous le Chapeau Auvers-le-Hamon vendredi 27 mars 2026.
La Cervelle est sous le Chapeau
Salle des fêtes Auvers-le-Hamon Sarthe
Tarif : 6 – 6 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27 20:30:00
fin : 2026-04-03
Date(s) :
2026-03-27 2026-03-28 2026-03-29 2026-04-03 2026-04-04 2026-04-05
Francis Petipois, minable tueur à gages, se voit confier sa première mission, celle de terroriser la personne dont… la cervelle est sous le chapeau…
Son énigmatique commanditaire ne voulant pas divulguer de nom par téléphone, l’a invité à se rendre au 9 de la rue des mauves, muni de cet indice, afin de rencontrer le futur traumatisé. Tout irait pour le mieux si, à l’adresse indiquée, six personnes ne se préparaient joyeusement à un barbecue… toutes coiffées d’un chapeau différent… .
Salle des fêtes Auvers-le-Hamon 72300 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 92 59 76
English :
Francis Petipois, a miserable hitman, is given his first assignment, to terrorize the person whose? brains are under his hat?
