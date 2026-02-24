La Chabeuilloise Gymnase Communal Chabeuil
Gymnase Communal 21 rue des Ecoles Chabeuil Drôme
Tarif : 13 – 13 – 20 EUR
Début : 2026-03-08 10:00:00
L'Union Sportive Athlétique Chabeuil organise les 5 et 10 km de Chabeuil. Cette course, homologuée par la FFA, est désormais qualificative pour les championnats de France.
Gymnase Communal 21 rue des Ecoles Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes
English :
Union Sportive Athlétique Chabeuil organizes the Chabeuil 5 and 10 km. This FFA-approved race is now a qualifier for the French championships.
