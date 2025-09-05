LA CHAINE FESTIVAL Sougraigne

LA CHAINE FESTIVAL Sougraigne vendredi 5 septembre 2025.

LA CHAINE FESTIVAL

Sougraigne Aude

Tarif : 30 – 30 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05

fin : 2025-09-07

Date(s) :

2025-09-05

Cyclo-événements dans le massif pyrénéen

– Bikepacking

– Ultracyclisme

– festivals

– Rides sociaux

L’inscription au festival est de 30 €, à régler directement sur place à ton arrivée.

Ce tarif comprend l’accès au lieu, aux parcours, au ravito du samedi, au petit déjeuner, au concert, au camping, et à toute l’ambiance.

.

Sougraigne 11190 Aude Occitanie

English :

Cycling events in the Pyrenees

– Bikepacking

– Ultracycling

– festivals

– Social rides

Registration for the festival costs ? 30, to be paid directly on site on arrival.

This fee includes access to the site, the routes, the Saturday refreshment area, breakfast, the concert, the campsite and all the atmosphere.

German :

Fahrrad-Events im Pyrenäenmassiv

– Bikepacking

– Ultracycling

– festivals

– Soziale Fahrten

Die Teilnahmegebühr für das Festival beträgt 30 ? und ist direkt vor Ort bei deiner Ankunft zu bezahlen.

Diese Gebühr beinhaltet den Zugang zum Veranstaltungsort, zu den Strecken, zur Verpflegung am Samstag, zum Frühstück, zum Konzert, zum Campingplatz und zur gesamten Atmosphäre.

Italiano :

Eventi ciclistici nei Pirenei

– Bikepacking

– Ultracycling

– festival

– Pedalate sociali

L’iscrizione al festival costa 30 euro, da pagare direttamente in loco all’arrivo.

Questa quota comprende l’accesso alla sede, i percorsi, il ristoro del sabato, la colazione, il concerto, il campeggio e tutta l’atmosfera.

Espanol :

Eventos ciclistas en los Pirineos

– Bikepacking

– Ultraciclismo

– festivales

– Paseos sociales

La inscripción al festival cuesta 30€, que se abonarán directamente in situ a la llegada.

Esta cuota incluye el acceso al recinto, las rutas, el avituallamiento del sábado, el desayuno, el concierto, el camping y todo el ambiente.

L’événement LA CHAINE FESTIVAL Sougraigne a été mis à jour le 2025-08-26 par A.D.T. de l’Aude / 11 OT Limouxin