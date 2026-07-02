La chair est triste hélas Friche Belle de Mai Marseille 3e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 3e Arrondissement

La chair est triste hélas

Mardi 19 janvier 2027 à partir de 20h.

Mercredi 20 janvier 2027 à partir de 19h.

Du jeudi 21 au samedi 23 janvier 2027 à partir de 20h. Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 27 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-23

Date(s) :

2027-01-19 2027-01-20 2027-01-21

Un jour elle n’a plus pu. Coucher avec des hommes. Faire semblant. Anna Mouglalis se saisit du texte écrit et mis en scène par Ovidie, et fait parler sa puissance de frappe. Cinglant.

Au commencement, il y eut ces mots jetés comme un exutoire par l’écrivaine Ovidie, engagée volontaire dans une grève du sexe. Puis ce cri de ras-le-bol est devenu cri de ralliement pour de nombreuses femmes tout aussi lassées. Aujourd’hui, voilà ce texte coup de poing porté sur scène par une actrice qui, elle non plus, ne mâche pas ses mots.





Et quand Anna Mouglalis donne de la voix, ça envoie ! Avec un humour féroce, elle prend à parti ce modèle hétérosexuel qui enkyste les rapports amoureux pour mieux le torpiller. On prend sa colère en pleine figure, quelque peu sonné il y a des coups de fouet qui réveillent.









Texte Ovidie, éditions Julliard

Adaptation et mise en scène Ovidie

Avec Anna Mouglalis





Avertissement au public afin que chacun puisse assister au spectacle en toute conscience, nous vous informons que la pièce aborde des thèmes liés à la sexualité et aux violences sexuelles. Conseillé aux plus de 16 ans. .

Friche Belle de Mai 41 Rue Jobin Marseille 3e Arrondissement 13003 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

One day, she just couldn’t do it anymore. Sleeping with men. Pretending. Anna Mouglalis takes on the script—written and directed by Ovidie—and brings its raw power to life. Scathing.

L’événement La chair est triste hélas Marseille 3e Arrondissement a été mis à jour le 2026-07-02 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille