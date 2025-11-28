La chair est triste hélas Ovidie Théâtre de la Croix-Rousse Lyon 4e Arrondissement

La chair est triste hélas Ovidie

Théâtre de la Croix-Rousse Place Joannès Ambre Lyon 4e Arrondissement Rhône

Début : Vendredi 2025-11-28

fin : 2025-11-29

Actrice porno à ses débuts, Ovidie est devenue une figure du féminisme. Elle met en scène son texte La Chair est triste hélas, sur les raisons de sa grève du sexe dans une prose incisive. Un moment d’empowerment féminin interprété par Anna Mouglalis !

+33 4 72 07 49 49

English :

A porn actress in her early days, Ovidie has become a figure of feminism. She stages her text La Chair est triste hélas, about the reasons for her sex strike, in incisive prose. A moment of feminine empowerment performed by Anna Mouglalis!

German :

Ovidie, die in ihren Anfängen als Pornodarstellerin tätig war, wurde zu einer Figur des Feminismus. Sie inszeniert ihren Text La Chair est triste hélas über die Gründe für ihren Sexstreik in einer prägnanten Prosa. Ein Moment weiblichen Empowerments, interpretiert von Anna Mouglalis!

Italiano :

Attrice porno agli esordi, Ovidie è diventata una figura di spicco del femminismo. Presenta il suo testo La Chair est triste hélas, sulle ragioni del suo sciopero del sesso, in una prosa incisiva. Un momento di emancipazione femminile interpretato da Anna Mouglalis!

Espanol :

Actriz porno en sus inicios, Ovidie se ha convertido en una figura destacada del feminismo. Presenta en prosa incisiva su texto La Chair est triste hélas, sobre los motivos de su huelga de sexo. Un momento de empoderamiento femenino interpretado por Anna Mouglalis

