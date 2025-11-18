La Chaise vintage Création de sièges et d’Edredons 10 rue de l’Abreuvoir 45190 Beaugency Beaugency

La Chaise vintage Création de sièges et d’Edredons Jeudi 11 décembre, 12h00 10 rue de l’Abreuvoir 45190 Beaugency Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Fin : 2025-12-11T12:00:00 – 2025-12-11T19:00:00

Tapissier en siège de métier je chine et restaure et actualise des pièces vintage

Pour Noël pour offrir ou vous faire plaisir je crée des édredons / courtepointes carrés pour réchauffer vos lits et canapés

10 rue de l’Abreuvoir 45190 Beaugency 10 rue de l’Abreuvoir 45190 Beaugency Beaugency 45190 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « link », « value »: « https://m.facebook.com/Lachaisevintage/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.instagram.com/lachaisevintage/ »}]

Événement des offres des artisans et producteurs pour les fêtes de fin d’année