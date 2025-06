La Chaliexpo – Rue Hayer Château-Gontier-sur-Mayenne 17 juin 2025 07:00

La Chaliexpo Rue Hayer Jardin du Bout du Monde Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-06-17

fin : 2025-07-07

Dans le cadre du festival d’art de rue la Chalibaude, découvrez l’exposition photo la Chaliexpo !

Exposition photo

DU 17 JUIN AU 7 JUILLET

Jardin du Bout du Monde

Découvrez les photos de la Chalibaude 2024 sélectionnées par vos Chalivotes !

En partenariat avec le Kiosque à Images .

English :

As part of the Chalibaude street art festival, discover the Chaliexpo photo exhibition!

German :

Im Rahmen des Straßenkunstfestivals La Chalibaude entdecken Sie die Fotoausstellung la Chaliexpo!

Italiano :

Nell’ambito del festival di arte di strada Chalibaude, scoprite la mostra fotografica Chaliexpo!

Espanol :

En el marco del festival de arte callejero Chalibaude, ¡descubra la exposición fotográfica Chaliexpo!

