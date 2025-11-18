La chambre accouchée Les Renardières Moustier-Ventadour

La chambre accouchée Vendredi 12 décembre, 18h30 Les Renardières Corrèze

Quel récit vous a-t-on donné

de votre naissance ? Avec cette question, Nadège Moyart, auteure et graphiste installée en Haute-Corrèze, part à la rencontre de nos aîné·e·s pour les faire parler de leurs premiers instants au monde depuis l’autre bout de leur vie. Qu’est-ce que naître à la campagne, il y a plus de 70 ans ? Histoires individuelles qui révèlent une société et disent ses silences.

De ces histoires données, Nadège Moyart produit un récit au fil duquel résonnent des textes de la poète limousine Marcelle Delpastre. Avec des musicien·ne·s, une chanteuse, un comédien et un metteur en scène, elle donne vie à cette création littéraire, pour la faire entendre, la partager au public dans l’éphémère d’une représentation, fragile et délicate.

Cette résidence en territoire qui mêle collecte mémorielle, écriture et création d’un spectacle vivant est un projet accompagné par HCC et le PAH dans le cadre du dispositif Soutien aux projets collectifs et interprofessionnels dans le domaine du livre, coordonné par l’ALCA et soutenu par le CNL, la DRAC et la Région Nouvelle-Aquitaine

