LA CHAMBRE – CONSERVATOIRE LEO DELIBES Clichy

LA CHAMBRE Début : 2026-04-02 à 20:30. Tarif : – euros.

Escapologie, marionnette et poe´sie se joignent dans une re^verie autour des sensations de l’adolescence. Dans l’univers intime d’une chambre d’adolescente, il s’agit, le temps d’un spectacle d’explorer les projections de nous-me^me, nos entraves, nos e´chappatoires. Celle qui habite la chambre oscille entre envie d’e´vasion et de´sir de repliement. Alors elle explore les possibilités, s’amuse avec le re´el et l’illusion. Ce sont tanto^t des e´chappe´es re´elles, utilisant des principes de grandes illusions e´prouve´s par d’audacieux et d’audacieuses illusionnistes?; tantôt des échappées me´taphoriques gra^ce au langage plastique, sonore et marionnettique. Dans un huis clos a` sorties multiples, se dessine un monde onirique et fantasque. Dans une composition a` la fois en temps réel et en diffe´re´, il s’esquisse alors un paysage sonore et visuel. La chambre, à la fois comme lieu de refuge et d’enfermement, nous invite à plonger dans un espace entre deux eaux où tout se rêve, tout se dévoile, se cache et tout s’invente. À l’image de l’adolescence, souvent perçue entre deux âges, le spectacle se situe entre deux inspirations.DISTRIBUTION ARTISTIQUE ET TECHNIQUE?: Conception – interprétation : Chloé Cassagnes Scénographie : Maxime Burochain Dramaturgie : Alice Faure Conception sonore?: Thomas Mirgaine Création marionnettique?: Audrey Veyrac, Amélie Madeline, Chloé Cassagnes Travail corporel?: Mariejo Buffon Création lumière?: Xavier Lescat

Vous pouvez obtenir votre billet ici

CONSERVATOIRE LEO DELIBES 59 RUE MARTRE 92110 Clichy 92