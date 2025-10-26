La Chambre Conservatoire Léo Delibes CLICHY
La Chambre Conservatoire Léo Delibes CLICHY jeudi 2 avril 2026.
Escapologie, marionnette et poésie se joignent dans une
rêverie autour des sensations de l’adolescence. Dans l’univers intime d’une
chambre d’adolescente, il s’agit, le temps d’un spectacle d’explorer les
projections de nous-même, nos entraves, nos échappatoires. Celle qui habite
la chambre oscille entre envie d’évasion et désir de repliement. Alors elle
explore les possibilités, s’amuse avec le réel et l’illusion. Ce sont tantôt
des échappées réelles, utilisant des principes de grandes illusions
éprouvés par d’audacieux et d’audacieuses illusionnistes ; tantôt des
échappées métaphoriques grâce au langage plastique, sonore et
marionnettique. Dans un huis clos à sorties multiples, se dessine un monde onirique
et fantasque. Dans une composition à la fois en temps réel et en différé,
il s’esquisse alors un paysage sonore et visuel. La chambre, à la fois comme
lieu de refuge et d’enfermement, nous invite à plonger dans un espace entre
deux eaux où tout se rêve, tout se dévoile, se cache et tout s’invente. À
l’image de l’adolescence, souvent perçue entre deux âges, le spectacle se situe
entre deux inspirations.
LA CHAMBRE : Un voyage émotionnel où les petites réalités du quotidien cachent une vérité plus vaste. Qui sera prêt à faire face à ce qui se cache derrière la porte de la chambre ?
Le jeudi 02 avril 2026
de 20h30 à 21h40
payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY
https://www.facebook.com/lesbruitsdelanuit +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr