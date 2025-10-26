La Chambre Conservatoire Léo Delibes CLICHY

Escapologie, marionnette et poésie se joignent dans une

rêverie autour des sensations de l’adolescence. Dans l’univers intime d’une

chambre d’adolescente, il s’agit, le temps d’un spectacle d’explorer les

projections de nous-même, nos entraves, nos échappatoires. Celle qui habite

la chambre oscille entre envie d’évasion et désir de repliement. Alors elle

explore les possibilités, s’amuse avec le réel et l’illusion. Ce sont tantôt

des échappées réelles, utilisant des principes de grandes illusions

éprouvés par d’audacieux et d’audacieuses illusionnistes ; tantôt des

échappées métaphoriques grâce au langage plastique, sonore et

marionnettique. Dans un huis clos à sorties multiples, se dessine un monde onirique

et fantasque. Dans une composition à la fois en temps réel et en différé,

il s’esquisse alors un paysage sonore et visuel. La chambre, à la fois comme

lieu de refuge et d’enfermement, nous invite à plonger dans un espace entre

deux eaux où tout se rêve, tout se dévoile, se cache et tout s’invente. À

l’image de l’adolescence, souvent perçue entre deux âges, le spectacle se situe

entre deux inspirations.

LA CHAMBRE : Un voyage émotionnel où les petites réalités du quotidien cachent une vérité plus vaste. Qui sera prêt à faire face à ce qui se cache derrière la porte de la chambre ?

Le jeudi 02 avril 2026

de 20h30 à 21h40

payant Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Conservatoire Léo Delibes 59, RUE MARTRE 92110 CLICHY

https://www.facebook.com/lesbruitsdelanuit +33147159851 reservation-rutebeuf@ville-clichy.fr