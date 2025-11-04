La Chambre de l’écrivain place Charles Huguenel Valence

La Chambre de l’écrivain

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

& moins de 12 ans = 7€.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-04 20:00:00

fin : 2025-11-04 20:00:00

Date(s) :

2025-11-04 2025-11-05

Metteur en scène, Martin Langlois est en pleine crise. Alors qu’il entreprend de raconter sur scène l’histoire de ses parents, il provoque la colère de sa mère, découvre que son père perd l’esprit et prend conscience de son manque d’engagement politique.

.

place Charles Huguenel La Comédie de Valence Valence 26000 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 78 41 71 contact@comediedevalence.com

English :

Director Martin Langlois is in the midst of a crisis. As he sets out to tell the story of his parents on stage, he provokes the anger of his mother, discovers that his father is losing his mind, and realizes his lack of political commitment.

German :

Der Theaterregisseur Martin Langlois steckt in einer Krise. Als er die Geschichte seiner Eltern auf der Bühne erzählen will, provoziert er den Zorn seiner Mutter, entdeckt, dass sein Vater den Verstand verliert, und wird sich seines mangelnden politischen Engagements bewusst.

Italiano :

Il regista Martin Langlois è in piena crisi. Mentre si accinge a raccontare la storia dei suoi genitori sul palcoscenico, provoca la rabbia della madre, scopre che il padre sta perdendo la testa e si rende conto della sua mancanza di impegno politico.

Espanol :

El director Martin Langlois se encuentra en plena crisis. Cuando se dispone a contar la historia de sus padres sobre el escenario, provoca la ira de su madre, descubre que su padre está perdiendo la cabeza y toma conciencia de su falta de compromiso político.

