La chambre d’eaux Création de Marie Barbottin sur un texte original de Catherine Verlaguet Chalon-sur-Saône

La chambre d’eaux Création de Marie Barbottin sur un texte original de Catherine Verlaguet Chalon-sur-Saône jeudi 27 novembre 2025.

La chambre d’eaux Création de Marie Barbottin sur un texte original de Catherine Verlaguet

Plateau de l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône Saône-et-Loire

Tarif : 6 – 6 – 11 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-27

fin : 2025-11-27

Date(s) :

2025-11-27

Aux sons d’une bande sonore performée en direct et des hymnes émancipateurs d’artistes féminines des années 80, cette fable contemporaine nous parle d’une jeune fille née dans une baignoire, le poing en avant, affranchie des injonctions et diktats liés au genre. Le corps campé dans l’évidence de la féminité. Humaine avant tout. S’y pose la question de la possibilité quel que soit son sexe de grandir et de se construire dans l’égalité, à contre-courant des normes sociales. Une question adressée à l’ensemble des générations où l’intime rencontre le politique. Manière revendiquée pour la chorégraphe de transmettre son engagement de femme, de mère et d’artiste. .

Plateau de l’auditorium du Conservatoire du Grand Chalon Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 42 42 65 billetterie.saison@legrandchalon.fr

English : La chambre d’eaux Création de Marie Barbottin sur un texte original de Catherine Verlaguet

German : La chambre d’eaux Création de Marie Barbottin sur un texte original de Catherine Verlaguet

Italiano :

Espanol :

L’événement La chambre d’eaux Création de Marie Barbottin sur un texte original de Catherine Verlaguet Chalon-sur-Saône a été mis à jour le 2025-09-23 par CHALON-SUR-SAONE │ OT et des Congrès du Grand Chalon | Cat.I