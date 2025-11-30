La Chambre Mandarine Théâtre municipal de Sens Sens

La Chambre Mandarine

Théâtre municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Tarif enfant

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Yonne Sénégal / Compagnie TSN

Dans un petit hôtel parisien, qui se prend effrontément pour un grand, chaque chambre se caractérise par un décor unique et la Mandarine est de loin la plus exotique.

Chronique loufoque et atypique d’une chambre d’hôtel qui en a vu de toutes les couleurs personnages cocasses, amours interdites, romances compliquées, … un tourbillon de situations tragi-comiques aux rebondissements des plus inattendus.

Mise en scène Jean Rouchon

Distribution Emmanuel Simon / Sophie Barré / Rémy Simon / Patricia Lamarque / Bernard Rousseau / Brigitte Villaumé / Gigi Réty / Evelyne Sullerot / Sandrina Milone / Véronique Fourcade / Martine Simon / Lauranne Pierson

Costumes et couturières Naïma Bezouzd / Brigitte Villaumé / Gigi Réty / Maria Tisserand / Danielle Tyranowicz

Décors Équipe Michel Utjesenovic

Lumières et son Emmanuel Simon / Alain Langlois / Éric Antoni

Décoration et Peinture en trompe-l’œil Chantal Allard

Conseils chorégraphiques Jacky Bordet / Brigitte Garlopeau

Secrétariat Nicolas Martin

Communication et gestion Jean Rouchon / Rémy Simon

Production Cie TSN MAILLOT 89

Durée 3 H avec entracte de 20 minutes .

Théâtre municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49

