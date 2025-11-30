La Chambre Mandarine Théâtre municipal de Sens Sens
La Chambre Mandarine Théâtre municipal de Sens Sens dimanche 30 novembre 2025.
La Chambre Mandarine
Théâtre municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 4 – 4 – 4 EUR
Tarif enfant
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Yonne Sénégal / Compagnie TSN
Dans un petit hôtel parisien, qui se prend effrontément pour un grand, chaque chambre se caractérise par un décor unique et la Mandarine est de loin la plus exotique.
Chronique loufoque et atypique d’une chambre d’hôtel qui en a vu de toutes les couleurs personnages cocasses, amours interdites, romances compliquées, … un tourbillon de situations tragi-comiques aux rebondissements des plus inattendus.
Mise en scène Jean Rouchon
Distribution Emmanuel Simon / Sophie Barré / Rémy Simon / Patricia Lamarque / Bernard Rousseau / Brigitte Villaumé / Gigi Réty / Evelyne Sullerot / Sandrina Milone / Véronique Fourcade / Martine Simon / Lauranne Pierson
Costumes et couturières Naïma Bezouzd / Brigitte Villaumé / Gigi Réty / Maria Tisserand / Danielle Tyranowicz
Décors Équipe Michel Utjesenovic
Lumières et son Emmanuel Simon / Alain Langlois / Éric Antoni
Décoration et Peinture en trompe-l’œil Chantal Allard
Conseils chorégraphiques Jacky Bordet / Brigitte Garlopeau
Secrétariat Nicolas Martin
Communication et gestion Jean Rouchon / Rémy Simon
Production Cie TSN MAILLOT 89
Durée 3 H avec entracte de 20 minutes .
Théâtre municipal de Sens 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 65 19 49
English : La Chambre Mandarine
German : La Chambre Mandarine
Italiano :
Espanol :
L’événement La Chambre Mandarine Sens a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Sens et Sénonais