La chambre (première) Théâtre Halle Roublot Fontenay-sous-Bois

La chambre (première) 15 et 16 janvier 2026 Théâtre Halle Roublot Val-de-Marne

Début : 2026-01-15T20:00:00 – 2026-01-15T21:10:00

Fin : 2026-01-16T14:30:00 – 2026-01-16T15:40:00

La chambre

Au départ, il était question de disparition.

Puis, lors d’une résidence territoriale avec des adolescent.e.s entre 15 et 18 ans, la question du lieu dans lequel, duquel on disparaît s’est développée et l’image de la chambre a commencé à se dessiner. C’est dans cet espace, c’est de cet espace qu’iels se réfugient, disparaissent, s’échappent. Qui habite la chambre de l’adolescence ? À quoi ressemble-t-elle ? Quelles traces reste-t-il de notre chambre réelle ou rêvée ? Quelles traces laisse-t-on à l’intérieur ?

Puis dans cette chambre, est venue se glisser la figure de Harry Houdini, le grand maître en escapologie : l’art de se défaire de toutes chaînes.

Dans une rêverie autour des sensations de l’adolescence, il s’agit, le temps d’un spectacle, d’explorer les projections de nous-même, nos entraves, nos échappatoires, d’inventer ou de réécrire notre histoire, car cet endroit le permet.

La chambre est ainsi une tentative d’évasions multiples avec les différents moyens qu’offre l’espace de représentation théâtrale.

La magie, ses effets et son histoire apparaissent comme un vaste champ d’exploration de notre intériorité car ils sont une porte d’entrée dans un imaginaire commun. Pour plonger dans cet univers, la marionnette, la mise en mouvement de l’objet inanimé, avec ce qu’elle porte en elle de très archaïque, est un outil sensible et porteur de tout un monde. Le dialogue entre ces langages est à la base du cheminement artistique de la compagnie qui aspire à déplacer le performatif vers le poétique.

La chambre, à la fois comme lieu de refuge et d’enfermement, nous invite à plonger dans un espace entre deux eaux où, tout se dévoile, se cache, où tout s’invente et s’échappe.

La chambre de l’adolescence a cette particularité de contenir et d’exposer la multitude qui nous constitue dans un seul espace.

Ici, la chambre est définie par le sol, grâce à une grande pièce de moquette duveteuse au centre du plateau. L’espace se modèle par les objets, la lumière, le son, le corps qui l’habite, en se frottant à des notions de cartographie sensible. Il y a quelque chose d’un cabinet secret fait d’une multitude de cachettes et de tiroirs, ou d’une cabine spirite où toute l’action se passe.

Dans un réalisme photographique, presque surréel et esthétisant, c’est une intrusion à l’intérieur de son quotidien. Durant le spectacle, ce quotidien se transforme, ouvrant la porte à des images oniriques et fantasques. L’espace, le temps, les objets se modifient : en changeant d’échelle, de fonctions, d’état, en devenant chaînes, menottes, camisole, et autre bassin rempli d’eau.

Celle qui habite cette chambre est entre deux instants de sa vie. Elle est dans un entre-deux lui-même mouvant et multiforme.

À la fois trop grande et trop petite, elle explore ce qu’elle a été et ce qu’elle pourrait être. Elle oscille entre envie d’évasion et désir de repliement. Alors elle explore les possibilités dans cet espace rassurant qui est le sien. Comme une étape préparatoire au reste du monde. Elle s’amuse avec le réel et l’illusion.

La chambre est un spectacle qui se construit sous forme de séquences successives où chacune est une tentative d’évasion.

Ces tentatives sont parfois des échappées réelles, utilisant des principes éprouvés par Harry Houdini, Cynthia Morrison, Allias, David Copperfield, Dorothy Dietrich, Jean Régil et quelques autres audacieux et audacieuses illusionnistes. Ce sont, à d’autres moments, des échappées métaphoriques qui se font grâce au langage plastique et marionnettique. Elle échappe à la réalité qui l’entoure aussi bien qu’à celle qu’elle imagine.

Un double marionnettique accompagne l’adolescente dans sa chambre. Telle une présence, un ”moi intérieur” ou un ”moi social”, celui qu’on donne à voir au monde. L’adolescente de cette chambre est un corps double qui habite l’espace. Ces deux faces d’une même entité entrent en dialogue, jouent avec les rythmes, se faufilent entre immobilité, suspension et fil de pensée ininterrompu.

Une chambre où ses monologues intérieurs prennent forme.

À demi-mots, les pensées de l’adolescente viennent se mêler aux refrains et aux voix entêtantes qui passent à la radio. Cette matière sonore constitue ainsi une autre ligne de lecture qui vient éclairer les images qui se forment et guide le récit. Dans une composition à la fois en temps réel et en différé, il s’esquisse alors une poésie sonore et visuelle. Les paradoxes adolescents qui se matérialisent et entrent en résonance. La chambre devient le théâtre des différentes facettes de son intériorité et par la même occasion offre au public un espace de projection où, lui aussi, peut tenter de s’évader.

À l’image de l’adolescence, souvent perçue entre deux âges, le spectacle se situe entre deux inspirations.

Dans cette chambre l’élément « eau » et l’apnée occupent une place importante et d’une certaine façon rythment aussi le récit. Deux aquariums rempli d’eau sont une porte entre deux mondes, deux moment de vie.

Cette eau se transforme pour devenir opaque, plus dense, jusqu’à devenir mousse. Par cette eau devenue mousse elle tentera, à l’image de Harry Houdini et sa chambre des tortures, une grande évasion finale qui lui permettra de sortir complètement de sa chambre.

Premières pistes sonore

https://soundcloud.com/thomtom/la-chambre-recherche-sonore?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing

LES BRUITS DE LA NUIT

LES BRUITS DE LA NUIT est une compagnie née en 2018 sous l’impulsion de la création du spectacle La femme coupée en deux. C’est un premier spectacle imaginé par Chloé Cassagnes qui, lors de sa formation de comédienne, a rencontré le masque et la marionnette qui l’ont menée sur les pas de la Magie nouvelle. Autour de cette première création s’est formée une belle et joyeuse équipe aux multiples savoir-faire et partageant un goût commun pour les mélanges de genres et des disciplines. Ainsi une étroite collaboration s’est faite avec, entres autres, Thomas Mirgaine, créateur sonore, Alice Faure, dramaturge et metteuse en scène, ou encore, Maxime Burochain, constructeur aux multiples facettes.

La compagnie est implantée à Saint-Denis (93), au sein des ateliers de la Briche et bénéficie d’un compagnonnage au Théâtre Halle Roublot à Fontenay-sous-Bois (94). Elle continue à s’aventurer où corps et illusion s’entremêlent. La compagnie poursuit ses recherches en développant un entresort forain nommé Miss Mandrilla et en se plongeant dans une nouvelle création pour la salle : La chambre.

Ainsi, à travers la marionnette, la magie, les arts forains, visuels et sonores, il s’agit d’explorer les espaces intermédiaires, quelque part entre le réel et l’imaginaire.

https://lesbruitsdelanuit.fr/

LES BRUITS DE LA NUIT – Chloé Cassagnes marionnette magie

