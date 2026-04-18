La Chambre Symphonique Concert Beethoven, Mozart, Mendelssohn Place du Général Leclerc Beaune

La Chambre Symphonique Concert Beethoven, Mozart, Mendelssohn

Place du Général Leclerc Basilique Notre-Dame de Beaune Beaune Côte-d’Or

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18 18:00:00

fin : 2026-04-18 20:00:00

Date(s) :

2026-04-18

Un événement à ne pas manquer La Chambre Symphonique avec 50 musiciens sur scène dans un concert, riche en sensations fortes, une véritable fête musicale flamboyante.

PROGRAMME

– Beethoven, Concerto pour violon soliste violon Lucas Monerri

– Mozart, Symphonie n°25

– Mendelssohn, Les Hébrides

La Chambre Symphonique poursuit son exploration du grand répertoire et donne rendez-vous au public pour un moment musical d’exception autour du Concerto pour violon de Beethoven.

Toujours sous la direction sensible et engagée de Loïc Emmelin, chef et co-fondateur de l’orchestre, ce concert marque des retrouvailles particulièrement attendues avec Lucas Monerri, violon solo de La Chambre Symphonique de 2020 à 2022. Actuellement violoniste de l’Orchestre de Chambre de Genève, il mène en parallèle une carrière de chambriste et de concertiste. Leur réunion autour de ce concerto emblématique promet une interprétation intense et profondément émouvante.

La Chambre Symphonique continuera son voyage musical avec la Symphonie n°25 de Mozart, œuvre vive et dramatique rendue célèbre notamment par le film Amadeus de Miloš Forman. Le programme sera complété par Les Hébrides de Mendelssohn, pièce évocatrice et puissante, inspirée par les paysages écossais.

À travers ces œuvres, La Chambre Symphonique, fidèle à son excellence artistique, offrira une nouvelle fois au public de Beaune un moment de grâce et d’intense émotion dans un cadre d’exception.

Un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les amoureux de musique… et les curieux en quête d’émotions fortes dans un cadre d’exception. .

Place du Général Leclerc Basilique Notre-Dame de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

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English : La Chambre Symphonique Concert Beethoven, Mozart, Mendelssohn

L’événement La Chambre Symphonique Concert Beethoven, Mozart, Mendelssohn Beaune a été mis à jour le 2026-03-19 par COTE-D’OR ATTRACTIVITE (COORDINATION DECIBELLES DATA)