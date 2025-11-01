La Chambre Symphonique en concert à Notre-Dame de Beaune Place du Général Leclerc Beaune

La Chambre Symphonique en concert à Notre-Dame de Beaune

Tarif : 9 – 9 – 9 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-11-01 17:00:00

fin : 2025-11-01 19:30:00

Date(s) :

2025-11-01

La Chambre Symphonique avec 50 musiciens sur scène un concert riche en sensations fortes, une véritable fête musicale flamboyante.

AU PROGRAMME

– Rossini, ouverture de l’opéra la Pie voleuse (La gazza ladra)

– Schubert, Symphonie inachevée (Symphonie n° 8 en si mineur D. 759, dite Symphonie inachevée),

– Ravel, Ma mère l’Oye

La Chambre Symphonique, jeune orchestre bourguignon et lyonnais, vous propose une soirée symphonique éblouissante, autours de trois œuvres phares du répertoire d’orchestre et emblématiques du romantisme d’abord la fougueuse Ouverture de La Pie Voleuse, puis la mélancolique Symphonie inachevée de Schubert et enfin les contes de Ma mère l’Oye, de Ravel. Comme un bouquet de styles, ces jeunes musiciens nous offrent une soirée aux parfums d’opéra effervescent italien, de romantisme allemand et de raffinement français grandiose.

Créé en 2018 sous l’impulsion de son chef, Loïc Emmelin, toujours à la baguette, la Chambre Symphonique continue de proposer des programmes riches en émotions. En pensant le son comme un partage, cet orchestre a la bonne humeur contagieuse et réunit selon les œuvres, 40 à 80 musiciens, jeunes artistes passionnés d’orchestre. Reconnue pour sa fougue et la recherche de couleurs orchestrales originales, son chef, après avoir étudié avec Philippe Cambreling au conservatoire de Chalon-sur-Saône se perfectionne à Paris au conservatoire Frédéric Chopin, dans la classe d’Adrian McDonnell. Il est depuis 2018 élève et chef assistant de Fabrice Pierre avec l’atelier XX-21 (ensemble de musique contemporaine du CNSMD de Lyon) et plusieurs fois chef assistant de Benjamin Levy avec l’Orchestre National de Cannes, l’Ensemble Pélléas ou l’Opéra National de Lyon. .

Place du Général Leclerc Basilique Notre-Dame de Beaune Beaune 21200 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

