LA CHAMPÊTRE DE COULONDRES – Saint-Gély-du-Fesc, 17 mai 2025 07:00, Saint-Gély-du-Fesc.

Hérault

LA CHAMPÊTRE DE COULONDRES Route de Prades Saint-Gély-du-Fesc Hérault

Journée porte ouverte de la cave. L’occasion de fêter les 60 ans de la famille GROUSSET de Coulondres. Vous aurez la possibilité de vous restaurer sur place en famille, entre amis.

Route de Prades

Saint-Gély-du-Fesc 34980 Hérault Occitanie +33 6 11 32 18 07 domainedecoulondres@gmail.com

English :

Open day at the winery. An opportunity to celebrate the 60th anniversary of the GROUSSET family from Coulondres. You’ll be able to enjoy a meal with family and friends.

German :

Tag der offenen Tür des Weinkellers. Eine Gelegenheit, das 60-jährige Bestehen der Familie GROUSSET aus Coulondres zu feiern. Sie haben die Möglichkeit, sich vor Ort mit der Familie oder Freunden zu verpflegen.

Italiano :

Giornata di apertura della cantina. Un’occasione per festeggiare il 60° anniversario della famiglia GROUSSET di Coulondres. Potrete gustare un pasto in loco con la famiglia e gli amici.

Espanol :

Jornada de puertas abiertas en la bodega. Una oportunidad para celebrar el 60 aniversario de la familia GROUSSET de Coulondres. Podrá disfrutar de una comida in situ con familiares y amigos.

