La Championnière en fête – Veigné, 1 juin 2025 10:00, Veigné.

Indre-et-Loire

La Championnière en fête Veigné Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01

Date(s) :

2025-06-01

Avec cette 1ère édition de la Championnière en fête animée par Guy Larue partez à la découverte d’artistes talentueux et déambulez dans les allées du vide greniers.

Dimanche 1 juin 2025 10:00

Au programme

Enssenble Pastourelle Médiéval (Musique et danse)

La ferme Bus’Onnière et Cie ( Décor et animation Médiéval )

Jongleur en déambulation

Accordéoniste chanteur en déambulation

Les bulles de savon géantes

La maquilleuse pour les enfants .

Veigné 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

With this 1st edition of Championnière en fête, hosted by Guy Larue, discover talented artists and stroll the aisles of the garage sale.

German :

Ausgabe von Championnière en fête, die von Guy Larue moderiert wird, können Sie talentierte Künstler entdecken und durch die Gänge des Flohmarkts schlendern.

Italiano :

Con questa prima edizione di Championnière en fête, ospitata da Guy Larue, scoprirete artisti di talento e vi aggirerete tra i corridoi del mercatino dell’usato.

Espanol :

Con esta 1ª edición de Championnière en fête, organizada por Guy Larue, descubra artistas de talento y recorra los pasillos de la venta de garaje.

