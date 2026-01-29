La chandeleur au moulin de la Bicane Moulin de la Bicane Campbon

La chandeleur au moulin de la Bicane

Moulin de la Bicane Lieu-dit La Bicane Campbon Loire-Atlantique

Début : 2026-02-08

fin : 2026-02-08

A l’occasion du jour de la Chandeleur, prenez le goûter au moulin de la Bicane.

Laura vous contera tout en haut du moulin les aventures de la femme papillon (env. 20 min). 2 séances: 15h15 et 16h15. Tarif Participation libre.

A l’extérieur, la meunière vous propose un gouter de la chandeleur avec

– crêpes et galettes sur place ou à emporter.

– boissons (vin chaud, jus de pomme local).

Un vannier vous montrera son savoir-faire et des jeux en bois seront mis à disposition pour passer un agréable après midi en famille ou entre amis. .

Moulin de la Bicane Lieu-dit La Bicane Campbon 44750 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 01 02 54 65

