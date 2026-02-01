La chandeleur dans la rue crêpes et animation Cloyes-les-Trois-Rivières
Crêpes (natures, sucrées, chocolat, caramel beurre salé) et ambiance musicale avec l’Atelier Batucada. Animation proposée par l’association Loups et Confettis, les bénéfices contribueront à l’animation du carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières le 21 mars.
Possibilité de commander des crêpes à l’avance avant le vendredi 7 février à 18h00. .
Place Gambetta Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 80 48 loups-et-confettis@orange.fr
English :
Pancakes (plain, sweet, chocolate, caramel beurre salé) and music with the Batucada Workshop. The event is organized by the Loups et Confettis association, with proceeds going towards the Cloyes-les-Trois-Rivières carnival on March 21.
