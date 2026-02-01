La chandeleur dans la rue crêpes et animation Cloyes-les-Trois-Rivières

La chandeleur dans la rue crêpes et animation

Place Gambetta Cloyes-les-Trois-Rivières Eure-et-Loir

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-07 15:00:00

fin : 2026-02-07 17:00:00

Date(s) :

2026-02-07

Crêpes (natures, sucrées, chocolat, caramel beurre salé) et ambiance musicale avec l’Atelier Batucada. Animation proposée par l’association Loups et Confettis, les bénéfices contribueront à l’animation du carnaval de Cloyes-les-Trois-Rivières le 21 mars.

Possibilité de commander des crêpes à l’avance avant le vendredi 7 février à 18h00. .

Place Gambetta Cloyes-les-Trois-Rivières 28220 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 96 80 48 loups-et-confettis@orange.fr

English :

Pancakes (plain, sweet, chocolate, caramel beurre salé) and music with the Batucada Workshop. The event is organized by the Loups et Confettis association, with proceeds going towards the Cloyes-les-Trois-Rivières carnival on March 21.

