La Chandelours Musée de l’Ours Louhans

La Chandelours

Musée de l’Ours 452 A Rue des écoles Louhans Saône-et-Loire

Tarif : 2 – 2 – 2 EUR

La Chandelours est la chandeleur de nos anciens… Le musée de l’Ours vous donne rendez-vous pour une visite du musée suivie d’un moment convivial et gourmand où nous dégusterons des crêpes.

Sur réservation. Places limitées. Une crêpe offerte pour chaque entrée. .

Musée de l’Ours 452 A Rue des écoles Louhans 71500 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 19 03 13 97 veronique.reymondon@orange.fr

