La chanteuse Suzane en showcase et dédicace à la Fnac Ternes ! FNAC Paris – Ternes Paris

La chanteuse Suzane en showcase et dédicace à la Fnac Ternes ! FNAC Paris – Ternes Paris samedi 27 septembre 2025.

À propos de l’artiste

Certifiée disque d’or pour son premier album Toï Toï, nommée deux fois aux Victoires de la Musique (Artiste féminine en 2021 et lauréate Révélation Scène en 2020) et couronnée de succès en tournée (plus de 450 concerts au compteur et un premier Zénith de Paris à venir), Suzane, qui a quitté Avignon pour tenter sa chance à Paris, s’est imposée, en seulement quelques années, comme une figure incontournable de la scène française.

Sa force : une plume incisive, des textes puissants et une présence scénique magnétique. Entre chanson française à tendance réaliste, sonorités électro et nouvelle pop, Suzane refuse les étiquettes et ne suit pas la tendance, elle la bouscule. Sa musique est un miroir tendu à la société, où l’intime devient universel. Sur scène, son terrain de jeu favori, elle incarne une énergie brute, viscérale, contagieuse. Suzane y transcende les codes et offre des shows d’une intensité rare. C’est cette combinaison d’exigence technique, d’authenticité et de générosité qui la caractérise et l’a guidée tout au long du processus d’écriture de ce nouveau projet.

À propos de l’album

Avec Millénium, son troisième album, Suzane livre son œuvre la plus intime et la plus engagée à ce jour. Plus que jamais connecté à l’ère du temps, ce nouveau volet s’apparente à une fresque des défis qui s’imposent à la génération Millenial ; ses luttes, ses blessures, ses espoirs. Une vision frontale de son époque mais toujours poétique et profondément humaine.

Un récit d’anticipation sur un monde chaotique dont il faut inverser la tendance. À travers son électro à la fois sensible et puissante, ses textes ciselés et sa voix singulière, Suzane, devenue désormais sa propre productrice, appelle à l’action, à la révolte et à l’ambition de transformer notre présent aux accents dystopiques en un futur plus utopique : « Millénium, c’est le reflet du monde dans ma rétine. Ce monde ultra connecté à la technologie, mais souvent déconnecté de l’essentiel. Ce monde où notre obsession de l’évolution ressemble à une autodestruction programmée. Dans cet album, je parle de l’humain au milieu des machines, du calme que l’on cherche dans le tumulte, de la grandeur de la nature qu’on fragilise, de la quête de sens d’une génération perdue. À l’ère du chaos sur nos fonds d’écran, j’écris ce disque comme un message d’espoir. »

Enregistré et réalisé en binôme dans le studio de Montmartre du jeune et talentueux Valentin Marlin, Suzane questionne l’époque avec acuité et aspire à éveiller les consciences. Une voix libre, debout, et bien décidée à le rester.

Le ton a été donné avec « Je t’accuse », premier extrait de l’album et clip coup-de-poing qui ont trouvé une résonance immédiate et ultrapuissante (+ de 20M de vues et streams cumulés, + de 650K likes et 25K commentaires sur les réseaux sociaux). Réalisé par Andréa Bescond, le clip réunit victimes de violences sexuelles et sexistes, connues ou anonymes, comme un cri de ralliement. Un brûlot envers la justice, ses silences, ses lenteurs face aux violences sexuelles. Un morceau à vif, qui marque un tournant dans la trajectoire de l’artiste : « Ce titre a bouleversé ma vie, confie-telle. Il m’a traversée autant qu’il a touché celles et ceux qui l’ont entendu. » Une chanson cathartique, à la fois cri de colère et appel à la réparation.

Et les titres forts ne manquent pas. « Humanoïdes » s’attaque à notre frénésie technologique. Derrière les écrans, l’humain s’efface. Le vertige existentiel d’une génération en quête de repères qui trouve écho dans l’urgent « Un sens à tout ça ». « Lendemain de fête » et « Champagne » sont de la même famille, grinçante et dansante, et épinglent notre besoin d’insouciance factice. On y fête l’absurde avec un sourire crispé, comme une rave sur un volcan. Enfin, comme un rappel que ces combats ne pourront résonner que dans l’unité, Suzane bénit nos différences et nos complémentarités. D’une part avec « Plus que moi », en duo avec Youssoupha, unique featuring de l’album, qui unit deux voix engagées, deux plumes puissantes. « Il est l’une de mes références dans le rap, mais plus largement dans l’écriture ». Leurs regards se croisent, leurs mots se répondent. D’autre part avec « Au grand jour », déclaration à l’amour universel. Dans un monde qui juge, aimer devient un acte militant. Un titre lumineux, porté par la fierté d’être soi.

Avec Millénium, Suzane ne raconte plus seulement : elle dénonce, incarne, revendique. Elle signe un album à fleur de peau, sous forme de montagnes russes émotionnelles, taillé dans la matière vive du réel. Un disque qui frappe autant qu’il console. Miroir de l’époque, cri du cœur d’une artiste qui n’a jamais cessé de croire en la force des mots, du rythme et de la scène. Cet album est une photographie de son temps mais pensé pour durer. Un album qui capte le présent et en prolonge l’écho. Un disque qui résonne aujourd’hui et résonnera, sans aucun doute, encore demain.

La chanteuse à la plume incisive et aux textes puissants, Suzane, sera en showcase et dédicace à la Fnac Ternes le 27 septembre 2025 à 15h à l’occasion de la sortie de son nouvel album « Millenium ». L’artiste est connue pour sa présence scénique magnétique et vous aurez l’occasion de la rencontrer dans le forum de rencontre au 4ème étage.

*Nombre de places limitées. Dans la limite des places disponibles.

Le samedi 27 septembre 2025

de 15h00 à 17h00

gratuit

*Nombre de places limitées. Dans la limite des places disponibles.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-09-27T18:00:00+02:00

fin : 2025-09-27T20:00:00+02:00

Date(s) : 2025-09-27T15:00:00+02:00_2025-09-27T17:00:00+02:00

FNAC Paris – Ternes 26, avenue Ternes 75017 Paris

https://leclaireur.fnac.com/evenement/cp68149-la-chanteuse-suzane-en-showcase-a-la-fnac-ternes/