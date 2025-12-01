La Chantonge chante Noël Fontenet
La Chantonge chante Noël Fontenet mercredi 10 décembre 2025.
La Chantonge chante Noël
Salle des fêtes Fontenet Charente-Maritime
Début : 2025-12-10 20:00:00
fin : 2025-12-10 21:30:00
2025-12-10
La chorale La Chantonge vous propose son concert de Noël.
Salle des fêtes Fontenet 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61 marie-claire.roudier@orange.fr
English :
La Chantonge choir presents its Christmas concert.
German :
Der Chor La Chantonge bietet Ihnen sein Weihnachtskonzert an.
Italiano :
Il coro La Chantonge presenta il suo concerto di Natale.
Espanol :
El coro de La Chantonge presenta su concierto de Navidad.
L’événement La Chantonge chante Noël Fontenet a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme