La Chantonge chante Noël Fontenet

La Chantonge chante Noël Fontenet mercredi 10 décembre 2025.

La Chantonge chante Noël

Salle des fêtes Fontenet Charente-Maritime

Début : 2025-12-10 20:00:00
fin : 2025-12-10 21:30:00

Date(s) :
2025-12-10

La chorale La Chantonge vous propose son concert de Noël.
Salle des fêtes Fontenet 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61  marie-claire.roudier@orange.fr

English :

La Chantonge choir presents its Christmas concert.

German :

Der Chor La Chantonge bietet Ihnen sein Weihnachtskonzert an.

Italiano :

Il coro La Chantonge presenta il suo concerto di Natale.

Espanol :

El coro de La Chantonge presenta su concierto de Navidad.

