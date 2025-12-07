La Chantonge chante Noël Église évangélique Matha
La Chantonge chante Noël Église évangélique Matha dimanche 7 décembre 2025.
La Chantonge chante Noël
Église évangélique 26 rue de Cognac Matha Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-07 17:00:00
fin : 2025-12-07 18:30:00
Date(s) :
2025-12-07
La chorale La Chantonge vous propose ses chants de Noël.
.
Église évangélique 26 rue de Cognac Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61 marie-claire.roudier@orange.fr
English :
The La Chantonge choir will be singing Christmas carols.
German :
Der Chor La Chantonge bietet Ihnen seine Weihnachtslieder an.
Italiano :
Il coro La Chantonge intonerà canti natalizi.
Espanol :
El coro La Chantonge cantará villancicos.
L’événement La Chantonge chante Noël Matha a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme