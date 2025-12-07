La Chantonge chante Noël Église évangélique Matha

La Chantonge chante Noël

Église évangélique 26 rue de Cognac Matha Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-07 17:00:00

fin : 2025-12-07 18:30:00

Date(s) :

2025-12-07

La chorale La Chantonge vous propose ses chants de Noël.

.

Église évangélique 26 rue de Cognac Matha 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 66 02 61 marie-claire.roudier@orange.fr

English :

The La Chantonge choir will be singing Christmas carols.

German :

Der Chor La Chantonge bietet Ihnen seine Weihnachtslieder an.

Italiano :

Il coro La Chantonge intonerà canti natalizi.

Espanol :

El coro La Chantonge cantará villancicos.

L’événement La Chantonge chante Noël Matha a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme