La Chapelle-Aubareil

La Chapelle-Aubareil en fête

Le bourg La Chapelle-Aubareil Dordogne

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-17

Date(s) :

2026-05-15

Vendredi (14h) début des festivités. Samedi concours de rampeau, animation musicale, repas (18h), feu d’artifice. Dimanche concours de rampeau, Fête foraine tout le week-end. Gratuit

Vendredi 15 mai à partir de 14h

Buvette, fête foraine, structure gonflable, animations musicales, sandwichs, frites

Samedi 16 mai

Après-midi fête foraine, structure gonflable

19h concours de rampeau et animation musicale avec la bande à Ben.

20h repas sur réservation (18€) kir offert, entrecôte/frites fraîches, dessert.

23h grand feu d’artifice

Dimanche 17 mai

11h concours de rampeau

Après-midi fête foraine.

Le samedi vente de gâteaux au profit des écoles de Thonac et La Chapelle Aubareil .

Le bourg La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 73 16 72

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English : La Chapelle-Aubareil en fête

Friday (2pm): start of festivities. Saturday: rampeau competition, musical entertainment, meal (6pm), fireworks. Sunday: rampeau competition, funfair all weekend. Free

L’événement La Chapelle-Aubareil en fête La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère