La Chapelle-Aubareil en fête La Chapelle-Aubareil
La Chapelle-Aubareil en fête La Chapelle-Aubareil vendredi 15 mai 2026.
La Chapelle-Aubareil
La Chapelle-Aubareil en fête
Le bourg La Chapelle-Aubareil Dordogne
Tarif : 18 – 18 – 18 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-15
Vendredi (14h) début des festivités. Samedi concours de rampeau, animation musicale, repas (18h), feu d’artifice. Dimanche concours de rampeau, Fête foraine tout le week-end. Gratuit
Vendredi 15 mai à partir de 14h
Buvette, fête foraine, structure gonflable, animations musicales, sandwichs, frites
Samedi 16 mai
Après-midi fête foraine, structure gonflable
19h concours de rampeau et animation musicale avec la bande à Ben.
20h repas sur réservation (18€) kir offert, entrecôte/frites fraîches, dessert.
23h grand feu d’artifice
Dimanche 17 mai
11h concours de rampeau
Après-midi fête foraine.
Le samedi vente de gâteaux au profit des écoles de Thonac et La Chapelle Aubareil .
Le bourg La Chapelle-Aubareil 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 73 16 72
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English : La Chapelle-Aubareil en fête
Friday (2pm): start of festivities. Saturday: rampeau competition, musical entertainment, meal (6pm), fireworks. Sunday: rampeau competition, funfair all weekend. Free
L’événement La Chapelle-Aubareil en fête La Chapelle-Aubareil a été mis à jour le 2026-04-27 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère