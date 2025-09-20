« La Chapelle autrefois racontés par ses habitants » La Chapelle-sur-Dun
Dans le cadre des Journées du Patrimoine, présentation du recueil « La Chapelle autrefois racontée par ses habitants » plongez dans l’histoire locale avec des récits captivants et une projection du téléfilm « Le Horsain », une fresque de la vie rurale cauchoise des années 50.
A 17h30 à la Salle municipale. .
151 Rue de la Mairie La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 19 12 lachapellesurdun@wanadoo.fr
