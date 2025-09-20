« La Chapelle autrefois racontés par ses habitants » La Chapelle-sur-Dun

« La Chapelle autrefois racontés par ses habitants » La Chapelle-sur-Dun samedi 20 septembre 2025.

« La Chapelle autrefois racontés par ses habitants »

151 Rue de la Mairie La Chapelle-sur-Dun Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 17:30:00

fin : 2025-09-20

Date(s) :

2025-09-20

Dans le cadre des Journées du Patrimoine, présentation du recueil « La Chapelle autrefois racontée par ses habitants » plongez dans l’histoire locale avec des récits captivants et une projection du téléfilm « Le Horsain », une fresque de la vie rurale cauchoise des années 50.

A 17h30 à la Salle municipale. .

151 Rue de la Mairie La Chapelle-sur-Dun 76740 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 19 12 lachapellesurdun@wanadoo.fr

English : « La Chapelle autrefois racontés par ses habitants »

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement « La Chapelle autrefois racontés par ses habitants » La Chapelle-sur-Dun a été mis à jour le 2025-09-17 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre