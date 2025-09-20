La chapelle de Lorette – La Flocellière – expo + visite libre ou commentée Chapelle Notre-Dame de Lorette La Flocellière

La chapelle de Lorette – La Flocellière – expo + visite libre ou commentée 20 et 21 septembre Chapelle Notre-Dame de Lorette Vendée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Exposition permanente.

Visite libre (tout le week-end) ou bien visites commentées samedi et dimanche après-midi.

Visite gratuite, participation libre.

Accessibilité PMR : 2 marches à monter avec notre aide ;-)

Le couvent des Carmes de La Flocellière fut fondé pour respecter le vœu d'Elizabeth Hamilton, Marquise de Maillé-Brézé, émis sur son lit de mort en 1617. Après des années de construction, le couvent prospère bien. Mais il est détruit lors de la Révolution. Réhabilitée au XIXe siècle par l'Abbé Dalin, l'ancien chœur de l'église donne place à une merveille : une réplique exacte d'intérieur de la « Santa Casa » de Loreto.

Michel Cousin