La Chapelle de Lothéa et son orgue venu d’Orvault Chapelle de Lothéa Quimperlé

La Chapelle de Lothéa et son orgue venu d’Orvault Chapelle de Lothéa Quimperlé dimanche 21 septembre 2025.

La Chapelle de Lothéa et son orgue venu d’Orvault Dimanche 21 septembre, 14h00 Chapelle de Lothéa Finistère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T18:+

La visite de la chapelle est aussi l’occasion de découvrir son orgue, d’esthétique romantique et composé de 224 tuyaux, donné par la paroisse de Saint Léger d’Orvault en 2018. Des organistes seront présents pour faire résonner l’instrument. Proposée par les Amis de la Chapelle de Lothéa.

Chapelle de Lothéa Village de Lothéa, 29300, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne 02 98 96 04 32 http://www.quimperle.fr En ruine en 1985, la chapelle de Lothéa fait depuis cette date l’objet d’une rénovation méticuleuse par les bénévoles du comité de sauvegarde de Lothéa, ce qui a permis de lui redonner en partie son aspect originel.

Découvrir l’orgue de la chapelle de Lothéa, donné par la paroisse de Saint Léger d’Orvault en 2018. Des organistes seront présents pour faire résonner l’instrument.

ADAGP