LA CHAPELLE DE PRITZ Chapelle de pritz Laval samedi 20 septembre 2025.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

Mentionnée dès le 8e siècle, la chapelle conserve un important corpus de peintures murales romanes.

Chapelle de pritz rue du vieux St Louis près du pont de Pritz, 53000 Laval Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire 02 43 59 04 47 http://www.laval.fr/patrimoine Niche abritant une Pietà provenant de la façade de la maison sise rue des Serruriers derrière la Porte Beucheresse : inscription par arrêté du 15 février 1926 ; Chapelle y compris les restes de peintures murales : classement par arrêté du 2 mars 1938.

Ville de Laval