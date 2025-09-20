La Chapelle de Rohars Bouée

La Chapelle de Rohars Bouée samedi 20 septembre 2025.

La Chapelle de Rohars

Lieu-dit Rohars Bouée Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

Date(s) :

2025-09-20 2025-09-21

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, découvrez les sites mis en valeur par les associations et participez au rallye de la Ronde du Patrimoine avec l’Office de Tourisme Estuaire et Sillon en essayant de résoudre les énigmes !

Rendez-vous au village de Rohars à Bouée, pour découvrir l’histoire de la chapelle Sainte-Anne et de l’ancien port.

Au programme

> Exposition d’objets en bois flotté de Willy

> 10h et 14h30 Ateliers création d’objets en bois flotté collectés à Rohars avec Willy (durée 1h30 Sur inscription au 06 81 13 26 57)

Samedi 20

> 15h Visite accompagnée du site par les Amis de la chapelle de Rohars

Dimanche 21

> 10h30 Balade contée musicale proposée par l’Office de Tourisme en partenariat avec l’Échappée Anjouée (sur inscription au 02 28 016 016).

> 14h Visite commentée de Rohars par Estuarium. Sur inscription auprès d’Estuarium. .

Lieu-dit Rohars Bouée 44260 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 81 13 26 57

