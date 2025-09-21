La chapelle de Sainte-Anne de Goiron, le plateau de Manivert et le Maquis de Sainte-Anne de juin 1944 Journées du Patrimoine Lambesc

Dimanche 21 septembre 2025 de 15h à 16h et de 16h à 17h. Chapelle Sainte Anne Lambesc Bouches-du-Rhône

Les trois sites historiques phares du plateau de Manivert vous seront dévoilés la chapelle Sainte-Anne de Goiron, le site troglodytique et le monument aux Héros et Martyrs de la Résistance.

Chapelle Sainte Anne Lambesc 13410 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 17 00 62 tourisme@lambesc.fr

English :

The three key historical sites on the Manivert plateau will be revealed to you: the Sainte-Anne de Goiron chapel, the troglodyte site and the monument to the Heroes and Martyrs of the Resistance.

German :

Die drei historischen Vorzeigestätten des Plateaus von Manivert werden Ihnen enthüllt: die Kapelle Sainte-Anne de Goiron, die Höhlenstätte und das Denkmal für die Helden und Märtyrer der Résistance.

Italiano :

Vi saranno svelati i tre siti storici chiave dell’altopiano del Manivert: la cappella di Sainte-Anne de Goiron, il sito troglodita e il monumento agli Eroi e ai Martiri della Resistenza.

Espanol :

Le descubriremos los tres lugares históricos clave de la meseta de Manivert: la capilla Sainte-Anne de Goiron, el yacimiento troglodita y el monumento a los Héroes y Mártires de la Resistencia.

