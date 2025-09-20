La Chapelle des Cordeliers vous ouvre ses portes La Chapelle des Cordeliers Aubenas

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:+ – 2025-09-20T12:+

Fin : 2025-09-21T14:30:00+ – 2025-09-21T16:30:00+

Inscrite depuis 1983 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il s’agit d’une chapelle appartenant à la Ville, construite, comme le couvent, en 1642, à l’intérieur des remparts par les Cordeliers, dont elle était l’oratoire.

Accueil par l’association des « Amis du Patrimoine » :

Samedi 20 septembre et dimanche 21 septembre, de 10h à 12h et de 14h30 à 16h30.

+ d’infos au 06 71 97 11 14.

La Chapelle des Cordeliers 1 Rue nationale, 07200 Aubenas Aubenas 07200 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 71 97 11 14 Inscrite depuis 1983 à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques, il s’agit d’une chapelle appartenant à la Ville, construite, comme le couvent, en 1642, à l’intérieur des remparts par les Cordeliers, dont elle était l’oratoire.

