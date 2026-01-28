La chapelle des Pénitents blancs Rue de l’Écluse Villeneuve-sur-Lot

La chapelle des Pénitents blancs

Rue de l’Écluse Chapelle des Pénitents blancs Villeneuve-sur-Lot Lot-et-Garonne

La chapelle des Pénitents blancs, restaurée en 2019 et 2020, abrite un riche décor des 17e et 18e siècles ainsi que plusieurs œuvres qui témoignent de sa vocation initiale. Il s’agissait d’un lieu de dévotion, où se rassemblaient les membres de la confrérie des pénitents blancs.

English : La chapelle des Pénitents blancs

The chapelle des Pénitents blancs, restored in 2019 and 2020, boasts a rich 17th and 18th century décor, as well as several works that bear witness to its original vocation. It was a place of devotion, where members of the white penitent brotherhood gathered.

