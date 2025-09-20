La chapelle des Templiers Chapelle des Templiers Saint-Aubin-des-Châteaux

La chapelle des Templiers 20 et 21 septembre Chapelle des Templiers Loire-Atlantique

Entrée libre, contact : 02 40 28 47 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Antique chapelle remaniée par les Templiers au cours XIIe siècle pour en faire l’église de leur commanderie, ce bel édifice médiéval présente une charpente en bois entièrement taillée à la hache et un intérieur formé de deux pans coupés qui font son originalité. Après la disparition des Templiers, au XIVe siècle, cette chapelle fut attribuée par François II, duc de Bretagne, au curé de Saint-Aubin.

Chapelle des Templiers 44110 Saint-Aubin-des-Châteaux Saint-Aubin-des-Châteaux 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire

