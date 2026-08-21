La chapelle des templiers, La Chapelle des Templiers, Saint-Aubin-des-Châteaux

Informations pratiques

La chapelle des templiers 19 et 20 septembre La Chapelle des Templiers Loire-Atlantique

Entrée libre, contact au 02 40 28 47 13

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Antique chapelle remaniée par les templiers au cours du XIIe siècle pour en faire l’église de leur commanderie, ce bel édifice médiéval présente une charpente en bois entièrement taillée à la hache et un intérieur formé de deux pans coupés qui font son originalité. Après la disparition des Templiers, au XIVe siècle, cette chapelle fut attribuée par François II, duc de Bretagne, au curé de Saint-Aubin.

La Chapelle des Templiers 5 impasse des templiers 44110 Saint Aubin des Châteaux Saint-Aubin-des-Châteaux 44110 Loire-Atlantique Pays de la Loire 02 40 28 47 13

Antique chapelle remaniée par les templiers au cours du XIIe siècle pour en faire l’église de leur commanderie, ce bel édifice médiéval présente une charpente en bois entièrement taillée à la hache…

la chapelle des templiers